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رياضة

سعد سمير يغيب عن مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يغيب سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

وواصل اللاعب خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني سعد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والذي تعرض له في مباراة هورويا الغيني بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا، في إطار مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، في المباراة التي تقام مساء غدٍ على استاد السلام.

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