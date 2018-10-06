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أخبار البلد

المجلس الملي: نساند البابا تواضروس في مواقفه الوطنية والكنسية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:11 م
صدى البلد
مايكل سمير
أصدر المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا حول "اتجاهات تخالف جميع القوانين الكنسية والوضعية".

وقال البيان :" ظهرت في الآونة الأخيرة إتجاهات تخالف جميع القوانين الكنسية والوضعية، وتكتتب فيما لا يخصها وتأخذ دور القاضي وتتطاول على الرئاسة الكنسية والقيادات الدينية واذ يرى المجلس أن هذه الأفعال والكتابات وما فيها من تجاوزات لا تمت بصلة من قريب أو بعيد للمنظومة التى تدار بها الكنيسة القبطية بكل تلااثها وعراقتها وفقا للقوانين واللوائح والنظم الروحية والاجتماعات التى وضعها الآباء الأولون للكنيسة القبطية.

وتابع البيان : " لذلك فإن المجلس المالي العام يرفض بشدة تلك الحملات الغير مبررة والتى تخفى وراءها أغراضا تستهدف سلامة الكنيسة ووحدتها وعراقتها وبنيانها المقام على صخر الدهور.

وأضاف البيان : " وفى صدد هذا فإن المجلس يقف مع قداسة البابا و يسانده فى كل مواقفه الوطنية والكنسية واسهاماتها المجتمعية سواء في مصر أو في أرجاء الكرازة، ويهيب بكل رجال الفكر والثقافة على مختلف أطيافهم أن يقفوا سدا منيعا ضد عوامل التفرقة والأنقسام".

وأختتم المجلس الملي بيانه : " حفظ الله مصرنا الغالية وكنيستنا وراعى رعاتها ورئيس كهنتها البابا الأنبا تواضروس الثاني:.

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