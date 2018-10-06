جمال شوقى: تزايد واضح في مخالفات تمثل استخفافا بالقانون



وأوصت اللجنة بتوجيه إنذارات لصحف الفجر والأهرام والوفد لمخالفتها قرار المجلس بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في كافة وسائل الإعلام كما قررت استدعاء رئيس تحرير جريدة المصريون للرد على الشكوى المقدمة ضده للرد على اتهامه بسرقة أحد فصول كتاب ونسبها لنفسه.



وقررت اللجنة منع ظهور المذيع أحمد الشريف مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث اليوم، على اي قناة فضائية او مواقع او صحف لحين انتهاء التحقيقات في تصريحاته خلال حلقات برنامجه الاخيرة والتي حرض فيها جماهير نادي الزمالك على التظاهر فضلا عن خرق قرار المجلس بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك وأوصت اللجنة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام.



وناقشت اللجنة الإعلان الذي أطلقته إذاعة راديو مصر على الانترنت والذي انتحلت فيه شركة إذاعية اسم راديو مصر التي تبثها الهيئة الوطنية للإعلام وأوصت اللجنة بإبلاغ الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية ومباحث الانترنت وحجب الموقع واحالة الموضوع إلى لجنة الملكية الفكرية بالمجلس.

عقدت لجنة الشكاوي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا مطولا اليوم برئاسة جمال شوقي، وحضور كل من صالح الصالحي ومجدي لاشين، عضوي اللجنة، وأحمد سليم، أمين عام المجلس.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تجاوزات برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى وكورة بلدنا الذي يقدمه عبد الناصر زيدان ، على قناة LTC، ورأت اللجنة ان هناك تزايدا واضحا في المخالفات تمثل استخفافا بالقانون واهانة للمشاهدين ولاحظت بعض المخالفات في بعض البرامج.وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، إن اللجنة رصدت أيضا مخالفات ببعض برامج القناة تتمثل في ترديد شائعات نقلا عن وسائل السوشيال ميديا وما حدث من تبادل للسباب والشتائم في برنامج خط أحمر واتهامات لبعض رجال الدين كما حدث في برنامج "دنيا تانية" على لسان الشيخ ميزو في حلقة 3 أكتوبر واستخدام ألفاظ وعبارات في برنامج "عم يتساءلون" وبث صور لا تليق من مواقع السوشيال ميديا ببرنامج "صح النوم" الذي يقدمه محمد الغيطي وابرام عقود لبيع برامج هواء بدون اخطار المجلس.وأوضح شوقي أن اللجنة أوصت بإحالة المخالفات الي لجنة التراخيص والمجلس لبحث اعادة النظر في الترخيص الممنوح للقناة.