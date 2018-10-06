خليط طبيعي للقضاء على آلام الأسنان

يعتبر التخلص من مشكلة آلام الأسنان من أكثر الأمور التي تهم الكثير منا، ولا يعلم معظمنا ما يجب القيام به للقضاء على تلك الأزمة، وتناول العقاقير الطبية أمر غير مجدي في كثير من الأحيان، ونستعرض في السطور التالية طريقة مجربة وفعاولة للقضاء على تلك الأزمة.



فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على مشكلة آلام الأسنان بطريقة مجربة وفعالة للقضاء على تلك المشكلة.



المكونات المطلوبة:

قرنفل.

بقدونس.

ماء.



الطريقة:

اخلطى المكونات كلها معا فى وعاء وضعيهما على النار حتى الغليان.

مضمضي فمك بواسطة الخليط.

اغسلى فمك بعد ذلك بالماء الفاتر.