رد أمين الفتوى على شاب يسأل عن حكم التحدث مع فتاة يحبها هاتفيا

أرسل شاب سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه: "أحب فتاة وأتحدث معها في الهاتف فهل هذا حرام مع العلم أني لا أتحدث معها فيما يغضب الله"؟.



رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى قائلا: الشرع لم يحرم كلام الرجل مع المرأة مطلقا طالما في أمور مهمة ومحددة كأمور العمل أو الاستفسار عن شيء وأيضا طالما أن الكلام أمام الناس وليس في خلوة وليس أحد الطرفين على وضع مثير للفتنة.



وتابع أمين الفتوى: طالما انك تحبها ولديك القدرة على الارتباط فلا تضيع وقتك في الحديث عبر الهاتف واذهب الى أهلها وأطلب يدها من والدها وبعدها لا حرج في حديثك معها عبر الهاتف طالما يوجد رباط شرعي.



وأوضح قائلا: إذا لم تستطع الارتباط بها فعليك بالاجتهاد والعمل حتى توفر المال للارتباط، خاصة أنك قد تضيع الوقت في كلام الحب والعاطفي ولا تستطيع بعد ذلك أنت أو هي الاستغناء عن هذا الحب ولكن بسبب عدم قدرتك على الارتباط يفشل الارتباط وتبتعدا وقد يحدث لك أو لها صدمة كبيرة بسبب هذا البعد.