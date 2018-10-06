إزالة 13 حالة تعد خلال الموجة الحادية عشرة لاسترداد أراضي الدولة بقنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز دشنا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 13 حالة تعد بالزراعة والمباني علي أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.



ومن جانبه، أوضح المحافظ، أن حملة الإزالة المكبرة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 86 فدان، كما نجحت في إزالة 9 حالات تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة اجمالية 2450 مترا مربعا، لافتًا إلى استخدام عدد من المعدات الثقيلة الخاصة بالوحدة المحلية لمركز دشنا لتنفيذ قرارات الإزالة وسط تأمين كامل من قوات مديرية أمن قنا.



وأكد محافظ قنا، على استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات سواء علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قري ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.