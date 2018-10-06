طريقة طبيعية للقضاء على مشكلات البشرة

يعتبر القضاء على مشكلات البشرة من أكثر الامور التى تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء عليها، وبحث معظمنا عن طرق بسيطة للقيام بها في المنزل حتى نحصل على أفضل النتائج الممكنة.



فكما جاء في صفحة "عالموضة" المعنية بأخبار الموضة والجمال، فهناك طريقة مجربة وفعالة للقضاء على كافة مشكلات البشرة، بالإضافة إلى ذلك تعتبر منظف طبيعي للبشرة وتقضي على البثور السوداء وكذلك اختلاف لون البشرة.



المكونات المطلوبة:

ليمون.

سكر.

عسل أبيض.



الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا في وعاء واحد.

ضعي المكونات على البشرة مع مراعاة فركه جيدا.

ازيلى الخليط بواسطة الماء الفاتر.