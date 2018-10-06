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ثقافة

خمسون عامًا من الثقافة الجماهيرية بثقافة دمياط

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة دمياط عدة فعاليات لتجديد اللقاء مع الطلاب وجماهير المسرح والرواد، من خلال تقديم فنون الأدب والرسم والعلوم، بالمواكبة مع احتفالات انتصارات أكتوبر، بدأت بمعرض كتب تحكي وتصور أنتصارات أكتوبر، بالإضافة إلى معرض لرسومات الأطفال تظهر مدى شجاعة جنودنا البواسل فى حرب السادس من أكتوبر، وذلك بمكتبة ميت الخولي.

أما مكتبة كفر المياسرة أقامت مسابقة فنون تشكيلية للأطفال للتعبير عن حرب أكتوبر باستخدام الرصاص وألوان الباستيل .

تواصلت فعاليات الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر حيث عقدت محاضرة محمد طلعت الحديدى ببيت ثقافة الزرقا بعنوان " انتصارات أكتوبر" تحدث فيها عن قوة إيمان جنودنا فى التحول من الهزيمة للنصر، كما استعرض تكتيكات الحرب النفسية والعسكرية .

وتحت مسمى " دورى المدارس " استطاع قصر ثقافة فارسكور حث الطلبة على الإبداع من خلال مسابقة للفنون التشكيلية لمدرسة مناع خليل الابتدائية، بالإضافة إلى مسابقة للمعلومات العامة ، أما نادى الطفل بالقصر فقد نفذ مجلة حائط تحكى عن انتصارات أكتوبر .

وقدم نادي العلوم بقصر ثقافة الطفل محاضرة عن " العناصر والجدول الدورى الحديث " بمشاركة إشراقة عيد والتي حدثتهم عن سبب تصنيف العناصر فى جدول، كما شرحت كيف يتم تقسيم العناصر وما الفرق بين الجدول الحديث وما كان من قبل .

على صعيد آخر احتفل قصر ثقافة الطفل بانتصارات أكتوبر بعرض فني لفريق كورال الطفل بقيادة الفنان توفيق فودة، حيث قدموا مجموعة من الأغانى الحماسية والوطنية تمجيدًا وتحية لأبطالنا وشهدائنا الأبرار بحرب السادس من أكتوبر مع الأطفال المشاركين بالكورال، وقد تغنوا فى حب الوطن بأغنية "تحيا مصر، يا أحلى أسم فى الوجود، عاش اللى كان" .

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