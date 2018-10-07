المركزي: تراجع التزامات القروض طويلة الأجل والسندات في يوليو

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل للبنوك في يوليو الماضي بلغت 136.913 مليار جنيه مقابل 145.6 مليار جنيه في يونيو السابق له بتحسن قدره 8.6 مليار جنيه و مقارنة بـ140.921 مليارا في مايو 2018 بفارق 4.01 مليار جنيه.





وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن جملة الاحتياطيات بلغت 213.1 مليار جنيه في يوليو السابق ومقابل 213.732 مليار جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ216.8 مليار جنيه في مايو من نفس العام.





ووصلت جملة الودائع وفقا للتقرير إلى 2.6 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.56 تريليون جنيه في يونيو من العام الجاري ومقارنة بـ 3.515 تريليون جنيه في مايو من نفس السنة.







