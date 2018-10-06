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محافظات

محافظ الفيوم يكرم أسر شهداء حرب أكتوبر.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:23 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أسر الشهداء والمحاربين القدامى لحرب أكتوبر 1973، فى الاحتفالية التى أقيمت بمسرح جمعية الشبان المسلمين بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور العقيد أيمن أحمد عبد العزيز المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمستشار محمود الهوارى رئيس جمعية الشبان المسلمين بالفيوم وأعضاء مجلس النواب ورئيس جمعية الشبان المسلمين وحشد من الشباب والفتيات ومواطني الفيوم.

وصرح المحافظ بأن حرب أكتوبر عبرت بالمصريين الحاجز النفسي وحولت الإنكسار إلى انتصار منقطع النظير، وطالب الجميع بأن يعملوا بروح أكتوبر وجعلها مثالًا للفخر والاعتزاز على مصر العصور.

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