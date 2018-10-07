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أخبار البلد

الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب تختتم مهرجان الفرح ٢٠١٨ .. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
صدى البلد
مايكل سمير
نظمت لجنة مهرجان الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب الحفل الختامي لمهرجان الفرح ٢٠١٨ "لا تكون إِلا فرحًا" (تث ١٥:١٦) وذلك بقاعة البابا أثناسيوس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

بدأ الحفل بالصلاة ثم قدمت الإعلامية سالي سمير مقدمة الحفل نبذة مختصرة عن رسالة وهدف المهرجان هذا العام، ثم فقرة بعنوان "نجم ساطع فى سماء الكنيسة المنتصرة" مهداة إلى مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، ورفع الأطفال صورة مثلث الرحمات، وتضمن الحفل فقرات متنوعة منها "الكورال وخورس الألحان".

فيما أعرب الكابتن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، فى كلمته بالحفل عن بالغ سعادته بالدعوة التي قدمت له من اللجنة المنظمة للمهرجان وقال إن الشباب هم حاضر ومستقبل مصرنا الحبيبة، دون تفرقة فجميعنا أبناء هذا الوطن، أما النائب الدكتور عماد جاد تحدث فى كلمته عن أهمية الفرح بحياة الشباب برغم الضغوط الحياتية.

وفى تصريحات صحفية قال "إبرام لويس" منسق الحفل انه تم تكريم أكثر من ٥٠٠ شاب وشابة من شباب الأسرات الجامعية، بجانب تكريم ضيوف شرف الحفل وأعضاء لجان التحكيم هذا العام فى الثلاثة أنشطة (الروحي، الفني، الرياضي) وأعضاء لجان التدريب فى ورش عمل الموهوبين.

شارك فى الحفل كلًا من " الكابتن شوقي غريب، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، النائب الدكتور عماد جاد، النائب جون طلعت، النائب إيهاب الطماوي، المستشار أمير رمزي، الكاتبة فاطمة ناعوت، الفنان عاصم سامي، عماد مهنى مدير عام قناة ME SAT، الصحفي بالمصري اليوم الأستاذ عماد خليل، الفنان مجدي شكري، القس أنطونيوس رشدي، القس فيلوباتير فاروق، المخرج السينمائي والمسرحي الدكتور أسامة رؤوف، الدكتور هاني هنتر، الأستاذ أكرم شنودة، الفنان ماهر لبيب، الفنان ضياء شفيق، مهندس الديكور الدكتور إيفان أديب، الدكتورة هناء طانيوس، الشاعر والقاص الدكتور أسامة لويس، الأستاذ عماد لويس، الأستاذ جميل فايز، الأستاذ رامي ميلاد، الأستاذ ماركو رفيق، الأستاذ وائل كمال، بجانب حضور مممثلي الأمانة العامة للأسرات الجامعية بالأسقفية".

يذكر أن المهرجان من الأنشطة المركزية لخدمة الأسرات الجامعية التابعة لأسقفية الشباب، ويتضمن المهرجان ثلاثة أنشطة رئيسية "النشاط الروحى، النشاط الفني، النشاط الرياضي".

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