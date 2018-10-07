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ثقافة

ثقافة القاهرة تواصل احتفالاتها بنصر أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرع ثقافة القاهرة حيث أقام بيت ثقافة نادي هليوليد نشاط مكتبات بنك المعلومات، كما استكمل قصر ثقافة حلوان ورشة بانوراما 6 أكتوبر من الأركيت مع رواد القص، ونظم القصر أمس الأول ورشة عمل دواسة من الصوف.

وفي إطار بروتكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم عقدت مكتبة دار الحرب الإلكترونية أمس الأول أول الورش الفنية بمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك التجريبية لغات بمدينة نصر بمشاركة مجموعة من طلاب الحضانة بالمدرسة لتصميم وتنفيذ لوحة حائط لحفظ الأدوات المكتبية. كما أقامت مكتبة sos ورشة لعمل مجلة عن انتصارات ٦ أكتوبر.

وفي مصر الجديدة نظمت مكتبة الأسرة بألماظة ورشة لعمل مجلة حائط للمكتبة العامة في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، كما عقدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة مصر الجديدة عرض مسرح خيال ظل، وفقرات ألعاب متنوعة مع الأطفال، بجانب ورشة لعمل مجلة الشهر عن دور المرأة في المجتمع، ومعرض كتب لإصدارات الهيئة.

كما عقد بيت ثقافة نادي الطيران فرع مصر الجديدة ورشة عمل حقيبة لاب توب من بنطلون جينز، ونظم بيت ثقافة نادي الشمس بالتعاون مع الأطفال الرواد مجلة حائط بعنوان مصر وطني، وأقام بيت ثقافة المدفعية حوار بين الأطفال حول انتصارات أكتوبر من خلال ورشة حكي بجانب ورشة فنون تشكيلية بالتعبير عن العبور من خلال الرسوم الفنية واللعب بالمكعبات.

وفي المعادي أقامت مكتبة طفل المعادي بحضور طلاب مدرسة هشام ممدوح الخياط " المعادى الجديدة سابقا" الإعدادية بنين محاضرة بعنوان النصر العظيم تناولت أحداث حرب اكتوبر ١٩٧٣، بجانب تجهيز مجلة حائط عن انتصاراتها، ورشة رسم بهذه المناسبة واكتشاف للمواهب الفنية والثقافية مع قراءة حرة، ونظمت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فنية للخزف لعمل أشكال من الخزف بمناسبة احتفالات ٦ أكتوبر، كما عقد بيت ثقافة أبو حشيش محاضرة عن روح أكتوبر للأستاذة فايزة عبد العليم.

وفي منشأة ناصر نظّم قصر الثقافة اللقاء الأسبوعي لنادي أدب القصر أدارته عبير مصطفى سكرتير النادي وتحدثت عن انتصارات أكتوبر، بحضور أحمد النجار رئيس النادي وكوكبة من أعضاء النادي.

كما نظّم قصر ثقافة السلام حفلة بمناسبة ذكرى انتصارات أحياها فرقة كورال أطفال السلام قدموا خلالها باقة من أجمل الأغاني الوطنية.

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