احتفالات ذكرى انتصار أكتوبر في المحافظات.. مسيرات شبابية وفعاليات فنية بمشاركة القيادات.. المحافظون ومديرو الأمن ورجال القوات المسلحة يضعون أكاليل الزهور على النصب التذكارية .. الأبرز.. صور

المحافظون :

نعلن للعالم أجمع أن المصريين قادرون على تخطي الصعاب وفعل المحال للنجاة ببلدهم

شهداؤنا لن تموت ذكراهم مهما طال العمر ولن تنكرها الأرض الطيبة

نصر أكتوبر أعاد للشعب المصري كرامته وعزته



احتفل الشعب بمشاركة المحافظين والقيادات بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصار حرب السادس من أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة التاريخية التي تحطمت فيها أسطورة الجيش الإسرائيلي وخط بارليف الحصين وتم عبور قناة السويس بفضل قوة وإصرار وإيمان قواتنا المسلحة المصرية وجنودها البواسل.



ففي الفيوم شهد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، و مدير أمن الفيوم، والعقيد أيمن أحمد عبدالعزيز المستشار العسكري للمحافظة، وايمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ومواطنو الفيوم احتفالية كبرى بالنصر العظيم.



بدأت الفعاليات بمسيرة شبابية من أمام جمعية الشبان المسلمين وصولا الي النصب التذكارية مصحوبة بالزهور والأعلام المصرية.



ثم قام محافظ الفيوم يرافقه المستشار العسكري ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول بالنصب التذكارية بميدان قارون وقراءة الفاتحة علي أرواح شهدائنا الأبرار، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني، كما شهد محافظ الفيوم ومرافقوه عروضًا فنية ورياضية بمشاركة فرق من الشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر ثقافة الفيوم.



كما وضع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء رفيق رأفت قائد الجيش الثالث والسفير محمد صالح سفير الكويتى بالقاهرة، أكاليل الزهور على مقابر شهداء الكويت المشاركين فى حرب أكتوبر 73 .



وكان اللواء رفيق رأفت قد استقبل محافظ السويس والسفير الكويتى بمقابر شهداء الجيش الثالث الميدانى بكيلو 61 بطريق السويس- القاهرة والتى تضم عددا من شهداء حرب أكتوبر المصريين وأبناء الدول العربية من بينهم 18 شهيدا من بين القوات الكويتية التى شاركت فى حرب أكتوبر على جبهتين المصرية والسورية.



وفي البحيرة قام اللواء هشام آمنة المحافظ واللواء أركان حرب عبد العزيز عمر عبد العزيز قائد الفرقة العاشرة، و مدير الأمن وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأوقاف ورجال الدين المسيحى بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارية للجندى المجهول بمقر الفرقة العاشرة للدفاع الجوى.



وقدم المحافظ، التهنئة لشعب مصر ومواطنى محافظة البحيرة، وإلى الضباط والصف وجنود مصر الأوفياء وأبناء القوات المسلحة البواسل، مؤكدا أن ذكرى حرب أكتوبر هى ذكرى للعمل وبذل الجهد لتحقيق التقدم والانتصار، موضحا أن نصر أكتوبر العظيم هو الذي مهد لنا الطريق لنقف هنا اليوم نكرم الجندي المصري، متابعا: "نعلن للعالم أجمع أن المصريين قادرين على تخطي الصعاب وفعل المحال للنجاة ببلدهم الحبيب من ظلمات العدوان وكيد المعتدين وان نصر اكتوبر العظيم كان ولم يزل أنشودة فخر، وبارقة أمل تضيء لنا الآفاق إلى عالم جديد وعهد آخر تمتزج فيه ذكرى النصر بروح التحدي، ونحن واثقون بكل ما أوتينا من قوة وحب لهذا البلد في قدرتنا على خوض تلك التحديات إيمانا بالله وثقة في نصرته للحق".



وتابع: "لابد ان نتذكر معا بطولات وامجاد شهداؤنا الأبرار من رجال حرب أكتوبر المجيدة وكل من بذل من أجلها قطرة دم ذكية دفاعا عن الأرض فلن تموت ذكراهم مهما طال العمر ولن تنكرها الأرض الطيبة".



وفي المنيا قدم اللواء قاسم حسين المحافظ التهنئة لقيادات وضباط وأفراد مطار المنيا، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العميد طيار أحمد فتحي سعفان قائد مطار المنيا.



رافق المحافظ، اللواء مدير الأمن، والدكتور محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين بالمحافظة.



كما زار المحافظ في إطار احتفالات المحافظة بانتصار أكتوبر المجيدة منطقة تجنيد وتعبئة المنيا، حيث كان في استقباله العميد أركان حرب حازم محمد عبد الرحيم مدير منطقة التجنيد.



ونقل المحافظ تهانيه لكافة قيادات وضباط وأفراد المنطقة، وقال إن نصر أكتوبر أعاد للشعب المصري كرامته وعزته، ووجه التحية لأرواح الشهداء.



كما احتفلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، والمستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالذكرى 45 لانتصار السادس من أكتوبر.



ووضعت محافظ دمياط إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول.



كما قامت فرقة الموسيقى العسكرية بعزف السلام الجمهوري وسلام الشهيد وعدد من المقطوعات الموسيقية للأغاني الوطنية، وخلال الاحتفال أكدت محافظ دمياط أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، تعبيرًا عن الإرادة ورمزًا للصمود والتحدي، حينما عبر الجندي المصري قناة السويس محطمًا خط بارليف حتى تحقق النصر المظفر على العدو الإسرائيلي.



كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، مسيرة شبابية للاحتفال بذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة بمشاركة اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية واللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية وعدد من قيادات محافظة المنوفية.



وانطلقت المسيرة من أمام مبنى الاستاد الرياضى بشارع جمال عبد الناصر وتوجهت إلى مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية بحضور ممثلين عن مراكز المحافظة المختلفة.



وقالت سوسن وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المسيرة احدى فعاليات المديرية للاحتفال بذكرى أكتوبر وأنه من المقرر تنظيم عدد من الندوات خلال اليوم فى مراكز الشباب المختلفة للاحتفال بذكرى الحرب.



كما قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، السبت، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء بميدان 6 أكتوبر بالمنصورة، ووجه "شاروبيم"، تحية تقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة الوطن في هذه المرحلة الهامة بهذه المناسبة.



وأكد أنه لولا هؤلاء الأبطال وما قدموه من تضحيات ما كنا هنا اليوم نحتفل بالنصر العظيم، كما وجه التحية للقوات المسلحة والشرطة التي تحمي الجبهة الداخلية، وأشار إلى اعتزازه بهذه الايام التي أعادت الروح والعزة لشعب مصر، مشددا على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية لنبني مصر المستقبل.



حضر مراسم وضع الاكليل اللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد ، والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعزفت الموسيقى السلام الوطني، وسلام الشهيد.

