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ثقافة

مشاهدة عروض نوادي المسرح وورش تعليم الموسيقى بثقافة المنوفية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:24 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
اختتمت لجنة مشاهدة عروض نوادي المسرح بثقافة المنوفية بعرض مسرحية فاكهة الخريف " لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة شبين الكوم ، إخراج عمر نبيل.

جدير بالذكر أن اللجنة بدأت مشاهدتها يوم 2 أكتوبر الجارى بعرض مسرحية " لماروحي طلعت لفرقة نادي مسرح مكتبة الطفل والشباب بأشمون تأليف مصطفي حلمي إخراج أحمد سمير، بالإضافة إلى مسرحية " هي وعشاقها" لفرقة نادي مسرح بيت ثقافة البتانون تأليف دورنيمات إعداد و إخراج أحمد نبيه.

وفى يوم 3 أكتوبر الجارى تم عرض مسرحية " دعوة " لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة السادات تأليف وإخراج طارق سلامة. إلى جانب مسرحية "وقائع عام الفيل كما يرويها الشيخ نصر الدين" تاليف عبد الفتاح الجمل، إخراج إسماعيل شلش لفرقة نادي مسرح بيت ثقافة تلا.

وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال شهر أكتوبر أقامت ثقافة المنوفية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة قويسنا ورشة لتعليم الموسيقى تدريب ربيع البلكيمى، بحضور عدد من الموهوبين المتدربين.

كما نظمت المكتبة العامة بشبين الكوم مسابقة ثقافية للأطفال، وفقرة مواهب في المجالات المختلفة، وتم تقديم الأدوات الخاصة بالرسم للأطفال الموهوبين للتعبير عن موهبتهم، بالإضافة إلي تعريفهم بالأنشطة التي تقدمها المكتبة.

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