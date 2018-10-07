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أبرز تصريحات خالد مجاهد.. تسجيل مليون مواطن بمبادرة القضاء على فيروس سي في 5 أيام.. الجمعيات الأهلية تساعد الدولة في المبادرات الصحية.. يتم الانتهاء من جميع حالات المبادرة خلال عام ونصف

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:32 ص
خالد مجاهد
خالد مجاهد
خالد محيي الدين
الصحة: تسجيل مليون مواطن بمبادرة القضاء على فيروس سي في 5 أيام
الصحة: الكشف والعلاج خلال مبادرة القضاء على فيروس سي بالمجان
خالد مجاهد: يتم الانتهاء من حالات فيروس سي خلال عام ونصف
خالد مجاهد: الجمعيات الأهلية تساعد الدولة في المبادرات الصحية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تستقبل كل استفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن 15335 الخاصة بمبادرة الرئيس السيسي للقضاء علي فيروس سي، يرد عليها الأطباء القائمين على المبادرة.

وأوضح مجاهد خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز، أنهم تلقوا شكوي من قريتين بهم 7 ألف مواطن في محافظة البحيرة، والتي تبعد عنهم 4 كليو متر، مضيفا أنه تم تخصيص حافلات خاصة لنقل ألف مواطن يوميا للوحدات الطبية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة سوف تشارك غدا في مؤتمر دور الجمعيات الأهلية في المبادرات الصحية، سواء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار او فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، الذين يساعدون الوزارة بشكل كبير وفعال.

وأضاف مجاهد، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سوف تقوم ببعض الزيارات الميدانية خلال هذا الأسبوع، للاطمئنان على فعاليات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي على أرض الواقع.

وأوضح مجاهد خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية أكسترا نيوز مناشدا المواطن، بضرورة الذهاب للوحدات الصحية، والاطمئنان على صحتهم، مؤكدا أن الكشف والعلاج لجميع المواطنين بالمجان.

وأشار إلي أن المبادرة سوف تساهم بشكل كبير في تكوين أحصائيات كاملة عن مصابي فيروس سي واللأمراض غير السارية في مصر.

هذا فيما قال الدكتور خالد مجاهد، إن نتيجة مسح مليون مواطن مصري خلال أولي خمس أيام من المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، سوف يتم الإعلان عن إحصائيات نسب كاملة الإصابة، وسلبيات وإيجابيات المبادرة خلال ساعات.

أوضح مجاهد خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية أكسترا نيوز، أن وحدات العلاج الخاصة بالمبادرة توجه المواطنين للوحدات العلاجية الخاصة بتقديم أدوية فيروس سي خلال أسبوع، مضيفا أن العلاج يصل إلي سبعة أشهر من إنتهاء المرحلة الأولي ، ويتم الإنتهاء من العلاج جميع الحالات المصابة خلال السنة والنصف القادمة.

وأشار المتحدث باسم الصحة، إلي أن العلاج لجميع الحالات بالمجان تبعا لتعليمات الرئيس السيسي.

وتابع الدكتور مجاهد، أن محافظات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي، تم زيادتها من 1412 إلى 1448 نقطة للمسح على مستوى الجمهورية، بتوجيه من القيادة السياسية.

وأوضح مجاهد خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية إكسترا نيوز، أن المبادرة تشهد إقبالا كبيرا جدا على مستوى الــ 9 محافظات، وقد تجاوز عدد المشاركين 890 ألف مواطن، خلال الخمسة أيام العمل الأولي، مؤكدا أنه سيتم تسجيل مليون مواطن خلال الساعات القادمة.

وأشار إلي أن تسجيل مليون مواطن خلال خمسة أيام وصرف العلاج لهم، يعكس إنجازا كبيرا تقوم به الدولة المصرية في أكبر مبادرة مسح طبي على مستوى العالم للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، مضيفا أن الإنجاز جاء بتكاتف وتعاون كافة جهات وهيئات الدولة للوصول لهذه النتائج.

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