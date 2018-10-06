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محمد قشوش: إسرائيل تدعي بناءها الأهرامات.. والتاريخ يكذبهم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال اللواء محمد قشوش، أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إسرائيل بدأت في ترويج الأكاذيب منذ قدوم مناحم بيجن إلى مصر لعقد مباحثات السلام وتصريحه بأن الإسرائليين هم بناة الأهرام.

وتابع قشوش أنور خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: « تاريخيا، بنو إسرائيل لم يعاصروا بناء الأهرامات، وهدف إسرائيل من الأكاذيب هو التشكيك في حرب أكتوبر».

وأضاف أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية: «تعريف النصر في الدراسات العسكرية هو تحقيق الهدف، ونحن من ححقنا الهدف وليس إسرائيل».

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