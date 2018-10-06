ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة مسئولى الزراعة بـ طوخ للتحقيق

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:32 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
قرر محمد خيرى عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة طوخ إحالة مسئولى الجمعية الزراعية بقرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ للتحقيق وذلك لضبطه حالة تعد على الأرض الزراعية بالقرية ولم يتم الإبلاغ عنها سوى الأسبوع الماضى.

كما قرر عبد الرءوف أيضا احالة مسئولى الزراعة بقرية كفر منصور أيضا للتحقيق لارتكابهم نفس المخالفات.

وأكد رئيس مدينة طوخ ان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وجه بسرعة مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ترشيحاتنا

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للزمالك بالسوبر المصري السعودي

محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور

علي جمعة: المرأة المتزوجة من عسكري مأجورة هي وأولادها على ما يحدث لهم

الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

فيديو يذاع لأول مرة.. كلينتون يلتقط صورا تذكارية مع مونيكا يوم الفضيحة

شاهد.. لحظة استقبال قرينة الرئيس السيسي ميلانيا ترامب بمطار القاهرة

هاني شاكر ينشر صورته بالزي العسكري احتفالًا بانتصارات أكتوبر

الآثار تكشف تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة أهرامات الجيزة

محمد رمضان يحتفل بنصر اكتوبر بطريقته الخاصة

الأهلي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

شاهد .. سيلفي ميلانا ترامب أمام أبو الهول والأهرامات

خبير لوائح: مشاركة الزمالك في البطولات الآسيوية أمر مستحيل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

أثناء زيارتها لمصر.. ميلانيا ترامب تتصدر تويتر .. فيديووصور

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

فيديو

كلنا واحد .. قافلة طبية للكشف على المواطنين بالمجان فى المحافظات.. فيديو
محافظ القليوبية يترجل من سيارته ليشكر لأسرة ألقت القمامة فى الصندوق..صور
ضبط 2 طن بانجو بـ سيارة نقل تعبر معدية القنطرة.. فيديو
يسري الشماع: قرار الإطاحة بالإخوان يعادل في خطورته قرار العبور
4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟