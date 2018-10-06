إحالة مسئولى الزراعة بـ طوخ للتحقيق

قرر محمد خيرى عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة طوخ إحالة مسئولى الجمعية الزراعية بقرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ للتحقيق وذلك لضبطه حالة تعد على الأرض الزراعية بالقرية ولم يتم الإبلاغ عنها سوى الأسبوع الماضى.



كما قرر عبد الرءوف أيضا احالة مسئولى الزراعة بقرية كفر منصور أيضا للتحقيق لارتكابهم نفس المخالفات.



وأكد رئيس مدينة طوخ ان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وجه بسرعة مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.