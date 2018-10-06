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أخبار البلد

الاعلى للإعلام يطالب قناة الوافدين بتقنين أوضاعها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا لقناة الوافدين، يطالبها فيه بتوفيق أوضاعها خلال أسبوعين حتى لا يتم إنهاء ترخيصها بحسب نص الخطاب.

من جانب اخر قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس واصل انذار الشركات التي تعمل في مجال البث او اعادة البث بحظر وجود الاجهزة الخاصة بالبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي حيث ارسل خطابين الي شركة مسك ورامتان لإنذارهما بتوفيق أوضاعهما.

وأوضح سليم في تصريح له أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار المجلس بحظر وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون ترخيص من المجلس، خاصة وأنه وجه إنذارات لـ6 شركات منهم شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

كما عقدت لجنة الشكاوي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا مطولا اليوم برئاسة جمال شوقي، وحضور كل من صالح الصالحي ومجدي لاشين، عضوا اللجنة، وأحمد سليم، أمين عام المجلس.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تجاوزات بنرماجي خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى وكورة بلدنا الذي يقدمه عبد الناصر زيدان مورة على قناة LTC، ورأت اللجنة ان هناك تزايد واضح في المخالفات تمثل استخفافا بالقانون واهانة لمشاهدين ولاحظت بعض المخالفات في بعض البرامج.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى إن اللجنة رصدت ايضا مخالفات ببعض برامج القناة تتمثل في ترديد اشاعات نقلا عن وسائل السوشيال ميديا وما حدث من تبادل للسباب والشتائم في برنامج خط أحمر واتهامات لبعض رجال الدين كما حدث في برنامج "دنيا تانية" على لسان الشيخ ميزو في حلقة 3 اكتوبر واستخدام الفاظ وعبارات في برنامج "عم يتسائلون" وبث صور لا تليق من مواقع السوشيال ميديا ببرنامج "صح النوم" الذي يقدمه محمد الغيطي وابرام عقود لبيع برامج هواء بدون اخطار المجلس.

وأوضح شوقي أن اللجنة أوصت باحالة المخالفات الي لجنة التراخيص والمجلس لبحث اعادة النظر في الترخيص الممنوح للقناة.

وأوصت اللجنة بتوجيه انذارات لصحف الفجر والاهرام والوفد لمخالفتها قرار المجلس بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في كافة وسائل الإعلام كما قررت استدعاء رئيس تحرير جريدة المصريون للرد علي الشكوي المقدمة ضده للرد علي اتهامه بسرقة احد فصول كتاب ونسبهها لنفسه.

وقررت اللجنة منع ظهور المذيع أحمد الشريف مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة الحدث اليوم، على اي قناة فضائية او مواقع او صحف لحين انتهاء التحقيقات في تصريحاته خلال حلقات برنامجه الاخيرة والتي حرض فيها جماهير نادي الزمالك على التظاهر فضلا عن خرق قرار المجلس بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك واوصت اللجنة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام.

وناقشت اللجنة الإعلان الذي أطلقته إذاعة راديو مصر على الانترنت والذي انتحلت فيه شركة اذاعية اسم راديو مصر التي تبثها الهيئة الوطنية للاعلام وأوصت اللجنة بإبلاغ الادارة العامة لشرطة المصنفات الفنية ومباحث الانترنت وحجب الموقع واحالة الموضوع الي لجنة الملكية الفكرية بالمجلس.

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