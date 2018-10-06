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أخبار العالم

قناة بريطانية تتهم المخابرات الروسية باختراقها إلكترونيا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:37 م
عمليات القرصنة الإلكترونية
عمليات القرصنة الإلكترونية
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أحد ممثلي قناة "إسلام تشانل" البريطانية اتهم قراصنة يعتقد أنهم من دائرة الاستخبارات العسكرية الروسية باختراق أنظمة الكومبيوتر للقناة عام 2015.

وأوضح ممثل القناة أنه كان لـ "المجرمين" الوصول الكامل لكل المعلومات الداخلية للقناة لمدة طويلة، في حين لم تعرف قيادتها وموظفوها شيئا عما يحدث قبل أن تبلغهم بذلك وزارة الداخلية البريطانية. وأكدت الوزارة آنذاك أن الهجوم الإلكتروني تم شنه على "مستوى الدولة".

وقال المصدر: "إنهم (القراصنة من دائرة الاستخبارات العسكرية الروسية) كانوا يشرفون على كل شيء. وكان يمكنهم رؤية كل ما نعمله. ولم يكن بإمكاننا خلال أسابيع كثيرة بعث رسائل إلكترونية والحصول عليها وكنا نشعر بعجزنا".

وأفادت القناة نفسها بأنها تتمتع بشعبية بين عدة ملايين من المسلمين المقيمين في بريطانيا. كما يتم البث الحي للقناة باللغة الإنجليزية على مدى اليوم كاملا عبر موقع القناة في الإنترنت.

وفيما بعد اتهمت بريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة موظفي الدائرة الرئيسية لأركان الجيش الروسي (دائرة الاستخبارات الروسية) بمحاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية بما فيها ضد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) ووزارة الخارجية البريطانية، ومختبر بورتون داون التابع لوزرة الدفاع البريطانية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ووجهت السفارة الروسية لدى لندن، أمس الجمعة، مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية طالبت فيها بتقديمها الأدلة التي أصبحت أساسا لمثل هذه الاستنتاجات. وأعلنت موسكو أن هذه الاتهامات لا أساس لها، ونفت في وقت سابق أكثر من مرة تورطها بشن أي هجمات إلكترونية.

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