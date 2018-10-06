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محافظات

محافظ شمال سيناء: مصر خططت لحرب أكتوبر ببراعة.. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:31 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء في احتفالية ذكرى نصر أكتوبر
احمد صالح
أكد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدور المقاتل المصرى على مر التاريخ فى الدفاع عن سيناء التى وصفها بأنها أرضا مقدسة.

مضيفا أن الجيش المصرى أخذ ثقته من مرحلة الصمود والتصدى، بحرب الاستنزاف، حيث تم تنفيذ 54 عملية فدائية ناجحة على طول القناة.

جاء ذلك اثناء القاء محاضره ، أمام المئات من شباب شمال سيناء، عرض خلالها موجزا تاريخ المحافظة، وذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تحت عنوان "أكتوبر قصص وعبر " بحضور اللواء رضا سويلم مدير الأمن، وهشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء وقيادات المحافظة التنفيذية وأعضاءً مجلس النواب.

وأضاف محافظ شمال سيناء، إن مصر خططت لحرب أكتوبر بشكل "بارع" ما كان يتم لولا أبناء سيناء، موجها حديثه للشباب قائلا : "كان أجدادكم يعملون بكفاءة وكنت شخصيا فى أحد المواقع التى تستقبل المعلومات من أبناء سيناء، أبناء سيناء كانوا يرافقون القوات فى العمليات الفدائية على خط المواجهة بطول 390 كيلو، وتحققت المهام بنجاح، وبعض العناصر من الصاعقة كانوا خلف الخطوط لمدة وصلت إلى 6 شهور، يؤويهم أبناء سيناء الشرفاء، والذين يملكون فدائية سوف يذكرها التاريخ جيلا بعد جيل .

وقال "شوشة"، إنه خلال حرب مصر على الإرهاب يقف أبناء سيناء فى خندق مقاومة الإرهاب، ويدفعون الثمن بصمودهم وتحملهم لكل الظروف التى تمر بها سيناء .

وطمأن المحافظ الشباب، بقوله إن سيناء "ستعطي الخير للجميع " لافتا إلى ان المشروعات التى يدشنها رئيس الجمهورية فى أنحاء مصر وعلى رأسها سيناء، مضيفا أنه تم تخصيص 2500 فدان لترعة السلام لأبناء المحافظة.

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