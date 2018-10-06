داعية إسلامي يكشف كيفية العلاج من السحر.. فيديو

تلقى الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، سؤالا من فتاة تقول إنها مصابة بالسحر، وأنها في كل مرة تدخل فيها "الحمام" تسقط على الأرض.. فماذا تفعل.



وأجاب وهدان، خلال لقائه على فضائية" الناس" أن السحر موجود في القرآن ، والنبي أصيب بالسحر، مستشهدا بحديث "عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طُبَّ أي: سُحِرَ، حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئًا وما صنعه، وأنه دعا ربه، ثم قال: "أَشَعَرتِ أن الله أفتاني فيما استفتيتكم فيه"، فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: "جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، أي: مسحور، قال: من طَبَّه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: فبماذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطَةٍ، وجُفِّ طَلْعِ ذَكَر قال: فأين هو؟ قال: في ذروان بئر في بني زريق"، قالت عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم رجع إلى عائشة، فقال: "والله، لكأنَّ ماءها نُقَاعة الحناء، ولكأن نخلها رءوس الشياطين"، قالت: فقلت له: يا رسول الله، هلاَّ أخرجتَه، قال: "أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا"، فأمر بها فدفنت.





وتابع": على كل مسحور أن يلجأ إلى الله ، ويقرأ المعوذتين، و سورة البقرة كل 3 أيام، والحرص على أداء الصلوات في أوقاتها والدعاء.

