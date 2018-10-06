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اقتصاد

البنك الدولي يطلق آليات لمكافحة المجاعات بالتعاون مع الأمم المتحدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أطلقت مجموعة البنك الدولي، آلية عمل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المجاعات بدعم شركات التكنولوجيا العالمية لمساعدة صناع القرار بوضع انذار مبكر عن المجاعات وتمويلها قبيل حدوثها.

وقال تقرير صادر عن المجموعة إن العالم يعاني منذ 2010 من أخطار المجاعات بسبب الأزمات العالمية والأوبئة نتيجة الصراعات العنيفة، مؤكدا أنه تلك الأزمات تتسبب في مشكلات إقليمية بسبب تغيرات المناخ والتحولات السكانية والتكنولوجية.

وأوضح التقرير أن الوضع الراهن يتطلب مزيدا من الاستجابة المتزايدة بين شركاء العمل الإنساني والإنمائي والأمني لوضع أدوات و موارد لمواجهة التحدي.

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