الهلال يهدد دفاعات الزمالك والتعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة

خيم التعادل السلبي على أحداث أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول الذي يجمع كلًا من فريق الكرة الاول بنادي الزمالك بمنافسه فريق الهلال السعودي في اطار كأس السوبر المصري السعودي "كأس السيسي".



بدأت المباراة بضغط قوي من جانب فريق الكرة الاول بنادي الزمالك وهو الامر الذي نتج عنه خطا من خارج منطقة الجزاء لصالح محمود عبدالمنعم كهربا.



ورفض الحكم احتساب الخطأ ركلة جزاء ورفض الرضوخ لمطالب لاعبي الزمالك مؤكدًا ان الخطأ كان من خارج منقطة الجزاء.



وحاول فريق الهلال السيطرة على الكرة والرد على هجمات الزمالك الا ان دفاع الفريق الابيض كان يقف بالمرصاد للهجمات.



وفى الدقيقة 8 سدد البرازيلي ادواردو كرة قوية من حارج منقطة الجزء مرت بجانب القائم الايسر للفريق الابيض.



ومع الدقيقة 12 عاد فريق الهلال لتهديد مرمى الزمالك من جديد عن طريق عبدالرحمن عموري بتسديدة قوية ولكنها اخطأت شباك الفريق الابيض.