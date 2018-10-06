المصريين الأحرار يشارك بني سويف احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

شارك حزب المصريين الأحرار ببني سويف احتفالات المحافظة بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بحديقة الخالدين.



وشهد الاحتفال حضور المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، والعقيد محمد جمعه حجازي المستشار العسكري، واللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف والقيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين.



كما أنابت الدكتورة منى عبدالله، أمين حزب المصريين الأحرار ببني سويف، كلا من: "أمجد فارس الامين المساعد، وسيد الامين أمين التنظيم وهيئة مكتب المحافظة للحضور والتمثيل نظرا لظروفها المرضية".



ومن المقرر أن توفد عدد من أبناء الأمانة للمشاركة نيابة عنها مساء اليوم فى احتفالية قصر الثقافة.