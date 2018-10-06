إنطلاق مسابقة أسرة تقرأ أمة تنهض بجوائز مالية 50 ألف جنيه

أعلنت الدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، عن إطلاق المسابقة الثقافية في إطار مبادرة «أسرة تقرأ .. أمة تنهض" بالتعاون مع دار المعارف للطبع والنشر.



شروط المسابقة



أولا : المجالات الأدبية (الرواية /القصة القصيرة )



- سن المتسابق من 18عاما حتى 35 عام لإتاحة الفرصة لظهور مواهب شابة واعدة.



- يشارك كل متسابق بعمل واحد.



- تلتزم الهيئات الشبابية بالتحقق من أن يكون العمل ابداعا أصيلا لصاحبة غير منقول او مقتبس من عمل اخر.



- يراعى في القصة البناء الموضوعي وتكامل الحدث والشخصيات والابتكار والتجديد .



- موضوع الرواية أو القصة مفتوح (حر) .



- لا تقل الرواية عن 50 صفحة A4 ولا تزيد القصة القصيرة عن 1500 كلمة .



- ألا يكون قد شارك بهذا العمل في مسابقات أخرى أو سبق نشرة او فوزة .



- تقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر بنط (15) من ثلاث نسخ يرفق بالأعمال استمارة اشتراك تضم كافة المعلومات الاسم، السن، الرقم القومي، رقم الهاتف، العنوان، رقم الحساب البنكي او البريدي.



- يتم تنفيذ معارض للكتاب وندوات ببعض مراكز الشباب يشارك فيها أعضاء الأندية الثقافية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب.



ثانيا: دراسة بحثية



إجراء دراسة بحثية عن تنمية الوعـــي الثقافي للشباب فـــي المحيط الإقليمي على أن تتضمـــن الدراسة " دور الشباب في مكافحة الشائعات"



شروط المسابقة:



- سن المتسابق من 18عاما حتى 35 عام

- يشارك كل متسابق بعمل واحد.

- الا يقل عدد صفحات البحث عن عشر ولا يزيد عن عشرون صفحة من حجم الفلوسكاب .

- كتابة البحث بالأسلوب العلمي مدعما بالمراجع العربية والأجنبية

- تقدم الاعمال مكتوبة على الكمبيوتر بنط (15) Arabic Simplified والعنوان بنط (18) Arabic Simplified .



مراحل التنفيذ:



تقوم مديريات الشباب والرياضة والجامعات بتجميع الاعمال من الشباب ومراكز الشباب والأندية الثقافية خلال الفترة من 15/10، وحتى 25/10/2018، وارسالها الى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية في موعد غايته 30/10/2018، ليتم تسجيل البيانات وفرزها واعدادها وتسليمها لمؤسسة دار المعارف في موعد غايته 5/11/2018.



ويتم تسليم الاعمال الى لجان التحكيم المشكلة من المتخصصين واختيار الفائزين من الأول الى الخامس، ويقام الحفل الختامي وتوزيع الجوائز للمسابقة خلال شهر ديسمبر2018 بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.



جوائز المسابقة:



خصصت وزارة الشباب والرياضة، قيمة إجمالية للجوائز المالية قدرها 50000 جنيه، موزعةً على النحو التالي:



مجال الرواية:



المركز الأول : 5000 جنيه

المركز الثاني : 4000 جنيه

المركز الثالث : 3000 جنيه

المركز الرابع : 2000 جنيه

المركز الخامس : 1000 جنيه



مجال القصة القصيرة:



المركز الأول : 5000 جنيه

المركز الثاني : 4000 جنيه

المركز الثالث : 3000 جنيه

المركز الرابع : 2000 جنيه

المركز الخامس : 1000 جنيه



مجال الدراسات البحثية:



المركز الأول : 5000 جنيه

المركز الثاني : 4000 جنيه

المركز الثالث : 3000 جنيه

المركز الرابع : 2000 جنيه

المركز الخامس : 1000 جنيه



وتمنح جائزة أوسكار المركز الأول لمديرية الشباب أو الجامعة الفائزة بالمركز الأول، بالإضافة لمكافأة القائمين على التنفيذ بالمديريات والجامعات الفائزة بمبلغ 5000 جنيه، وطباعة العمل الفائز بالمركز الأول في القصة القصيرة والرواية والدراسة البحثية والدعاية والتسويق لهم.



ومن المقرر التعاقد مع الفائزين لإصدار مطبوعاتهم ضمن إصدارات دار المعارف، وإهداء مجموعات من إصدارات دار المعارف للفائزين.