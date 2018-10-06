العارضة تحرم الهلال من الهدف الأول أمام الزمالك بكأس السوبر المصري السعودي

منعت العارضة فريق الهلال السعودي من هدف صريح امام فريق الهلال السعودي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في اطار بطولة كأس السوبر المصري السعودي "كأس السيسي".



وفي الدقيقة 22 تلقى مهاجم فريق الهلال عرضية خطيرة سددها ببراعة برأسه إلا أن عارضة جنش تصدت للكرة ببراعة.



ويسيطر فريق الهلال على فعاليات المباراة بحثًا عن الهدف الأول في مرمى الزمالك.