تفاصيل بروتوكول البنك الدولي والأمم المتحدة لدعم المجتمعات النامية

كشفت مجموعة البنك الدولي، عن تفاصيل توقيع اتفاقية الشراكة الطارئة مع الأمم المتحدة بشأن الأوضاع المتأثرة بالأزمات لتخفيف الضغط على المناطق النامية بالتزامن مع التغيرات المناخية للقضاء على المجاعات.





وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك اليوم، إن الاتفاق الموقع بين الدكتور كيم يونج، رئيس مجموعة البنك الدولي و أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، ألزم الجانبين لمواجهة المجتمعات الأشد ضعفا و المتأثرة بالأزمات الإنسانية الطويلة، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك تعمل في اليمن وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب اليونيسيف؛ لدعم الخدمات الصحية و مياه الشرب و الصرف الصحي و كذلك التحويلات النقدية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين اليمنيين.





وأوضح التقرير أن عددا من المواطنين باليمن يعانون من تفشي أمراض الكوليرا بسبب تلوث المياه بالاضافة للنقص الشديد في الأغذية، وكذلك الحال بالنسبة لدولة تشاد؛ إذ يقوم البنك الدولي ومنظمة الفاو لتنفيذ مشروعا لدعم اللاجئين و العائدين والمجتمعات المضيفة لهم في الجنوب.





وأشار التقرير إلى أن مجموعة البنك ترحب بشراكة المؤسسات والحكومات و القطاع الخاص لاستمرار الدعم المقدم للمجتمعات النامية بسيبريا ونجيريا وجنوب ووسط إفريقيا.



