مؤسسة المحروسة تناقش الحق في السكن الملائم

نظمت مؤسسة المحروسة، حلقة نقاشية حول الحق في السكن الملائم، الذي نصت عليه المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدستور المصري، إلى جانب مجموعة من القوانين الوطنية التي تنظم حالة العمران في مصر، مثل قانون الإسكان وقانون المطور العقاري والتعاونيات وخطط التعامل مع المناطق العشوائية وغير الآمنة.



كما عرضت الحلقة النقاشية، الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدولة من أجل إيجاد بيئة سكنية تتضمن توافر عناصر ومقومات الصحة والأمن والهوية الشخصية والتعامل مع تحديات ربط الحق في السكن بالحق في التعليم بالحق في العمل وكلها عملية تكمل بعضها لحياة كريمة للإنسان المصري.



ناقش المشاركون الفجوات الواضحة في الأطر التشريعية والوضع السكاني المزدحم بالتحديات ومنها الأسعار المبالغ فيها، عدم الاهتمام بالجانب البيئي في عملية التصميم والإدارة للمجتمعات العمرانية، تعدد الولاية على الحيازات السكانية وإنعكاس ذلك على تدني مستوى الإسكان، الانتشار المتنامي للعشوائيات، فجوة الطموح الحكومي في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة (حسب بيان الحكومة هناك خطة لإنشاء 19 مدينة جديدة) وضعف الإمكانيات المتاحة لتحقيق طموحات الدولة.



كما ناقش المشاركون الفجوة الثقافية للمجتمع المصري، حيث الاهتمام بالغابة الخرسانية في مقابل ضعف الاهتمام بجودة الحياة، والسلوكيات المسيئة للبيئة، من إلقاء القمامة في الطرقات، والتعدي على المساحات الخضراء والمساحات المحيطة بالمسكن وتدهور حالة الذوق العام في تنسيق الألوان وضعف الاهتمام بمكونات البيئة أو ما يسمى حاليا بالاقتصاد المنزلي الأخضر Green Housing.

وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على أنه لضمان الحق في السكن الملائم يجب العمل على محورين هما محور التشريعات والسياسات العمرانية ومراقبتها وتنفيذها بكفائة وفاعلية وهي مسئولية مؤسسات الدولة والمحور الآخر هو محور التغيير السلوكي وتعبئة المجتمع لأنماط عمرانية تتميز بالتنوع والجودة وتتطلب أنماط قيمية مغايرة عما عايشه الإنسان المصري لعقود طويلة، والمحور الأخير يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورا رئيسيا فيه ويكون منطقة للتعاون المثمر بينها وبين مؤسسات الدولة.