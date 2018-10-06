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رياضة

مباراة الزمالك والهلال تسيطر على تويتر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:50 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
سيطرت مباراة نادي الزمالك المصري مع فريق الهلال السعودي، على موقع تويتر لتصبح المباراة على رأس قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر الموقع في مصر، من خلال هاشتاج #للهلال_الزمالك"، حيث سجلت جماهير الزمالك عبر تغريدات لهم رأيهم في أداء الفريقين بعد مرور 30 دقيقة من الشوط الأول من المباراة.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفًا على منافسه فريق الهلال السعودي بالمباراة التي تقام اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف على استاد جامعة الملك سعود وذلك في إطار كأس السوبر السعودي "كأس السيسي".

ويعلق على مباراة اليوم بين الهلال السعودي والزمالك المصري كل من فهد العتيبي وبلال علام وعلى سعيد الكعبي.

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