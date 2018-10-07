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اقتصاد

أبو المكارم: نحترم اتفاقياتنا مع تركيا.. ونستهدف 6 مليارات دولار من الصادرات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
أبو المكارم
أبو المكارم
ولاء عبد الكريم
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أنه لا يمكن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا إلا من خلال الحكومة وليس رجال الأعمال أو منظمات الأعمال، لافتا إلى أن الاتفاقيات التجارية مصر ملتزمة بها ولا علاقة لها بالخلافات السياسية.

وأضاف أبو المكارم لـ" صدى البلد " أن الضرر الواقع على بعض القطاعات كالأدوات المنزلية والسجاد من دخول المنتجات التركية للسوق المصرى لا يعنى إلغاء الاتفاقية التجارية بين البلدين، خاصة وأن هناك قطاعات كالبلاستيك والبوليستر مستفيدين من السوق التركى.

ولفت إلى أن الاتفاقيات التجارية ينظر إليها من منظور الربحية والخسارة الاقتصادية لكلا الطرفين كاقتصاد قومى وليس على مستوى القطاعات التصديرية.

وأوضح أبو المكارم أن السوق التركى فى حالة ترقب حاليا، حيث انخفض حجم وارداته للسوق المصرى بنحو 300 ألف دولار ليصل إلى 2.4 مليار دولار خلال العام الجارى مقارنة ب2.7 مليار دولار العام الماضي.

وأشار أبو المكارم إلى أن حجم صادراتنا من البلاستيك والبوليستر ارتفع للسوق التركى إلى 2.7 مليار دولار مقارنة ب1.9 مليار دولار وهو ما يمثل 30% من حجم صادراتنا الإجمالية.

وعن المستهدف تحقيقه من صادرات الصناعات الكيماوية أوضح أبو المكارم أن المستهدف الوصول إلى نسبة زيادة 10% وفقا للاستراتيجية إلا أنه تحقق نسبة 24.5 % من المستهدف خلال ال8 أشهر الأولى من 2018 وسنصل بنهاية العام إلى 6 مليارات دولار صادرات للصناعات الكيماوية.

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