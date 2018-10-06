وزير الأوقاف يطلق حملة وطن بلا إدمان ويؤكد: الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة ويطالب بإدراجها جريمة دولية منظمة.. وعالمية الإسلام ورحمته تدعو لحماية شباب الإنسانية من هذا الداء

وزير الأوقاف:

الإرهاب والمخدرات وجهان لعملة واحدة والوزارة تطلق حملات ودروسا وخطبا للتوعية بخطر الإدمان

عالمية الإسلام ورحمته تدعو لحماية شباب الإنسانية من هذا الداء

مصر كما نجحت فى مواجهة الإرهاب يجب أن تنجح فى محاربة الإدمان

29 مارس المقبل انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم والسماح لسن الـ 40 بالالتحاق بالمستوى الأول



أطلق د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبادرة "وطن بلا إدمان"، مؤكدًا أن كل ما يغيب العقل فهو حرام ، وأن الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وأن الجماعات الإرهابية بدأت تستغل المخدرات فى ضرب الدول وتمويل عملياتهم الإرهابية، حيث يوجد ارتباط بين المخدرات وزراعته والإرهاب وسهولة تجنيد الشباب المدمن.



وطالب وزير الأوقاف، بإدراج تجارة المخدرات كجريمة منظمة دوليا لأنها تستهدف ضرب الدول ومسببة للعنف الأسرى وقتل البعض للآخرين تحت غياب العقل أو بسبب الحصول على المال.



وأضاف خلال مؤتمر إطلاق حملة "وطن بلا إدمان" بديوان عام الوزارة ، أن مصر كما نجحت فى مواجهة الإرهاب يجب أن تنجح فى محاربة الإدمان، موضحًا أن وزارة الأوقاف ستطلق حملات ودروسا وخطبا للتوعية بالإدمان، حيث تستخدم الجماعات الإدمان لاستقطاب الشباب، مضيفا أن عالمية الإسلام ورحمته أن نعصم شباب الإنسانية من هذا الداء.



وقال: "نأمل أن نصل بحملة وطن بلا إدمان إلى مشاركة دولية فى عالم بلا إدمان من باب عالمية ورحمة الإسلام بالناس كرسالة مشتركة بين الأديان".



وعلى صعيد آخر أكد وزير الأوقاف، أن حرب أكتوبر رمز للعزة والكرامة، وأن قواتنا المسلحة تحمى الوطن مما وقعت فيه دول أخرى.، أن حرب أكتوبر تدعونا للوقوف خلف قيادتنا فى بناء الوطن كل فى عمله، موضحا أنه يجب أن يقف الفلاح بجانب وطنه بعمله، وكل منا يجب أن يقف خلف وطنه بالعمل".



وتابع: الوزارة حددت خطبة الجمعة المقبلة عن النظافة سلوك حضارى وإنسانى، وذلك لإصلاح الدنيا بالدين ، وأن الدين ليس عبئا على الحياة، مشيرا إلى أن الأوقاف ستمنع صرف مجارى المساجد بالنيل وتغلق دورات المياه التى تصرف فى النيل وتقوم بالتوعية بعدم إلقاء القمامة وصرف المجارى فى غير أماكنها.



وأعلن جمعة، عن انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في 29 مارس من العام المقبل ، حيث يكون المستوى الأول خاص بحفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم مقاصده وهو خاص بدارسي العلوم الشرعية بقيمة جائزة 180 ألف جنيه بما يزيد عن 10 آلاف دولار، والمتسابق الثانى 120 ألف جنيه و90 ألف جنيه للمتسابق الثالث. وأن المستوى الثانى سيكون فى نصف القرآن مع حسن الصوت وجماله بقيمة 150 ألف جنيه للفائز الأول والثانى 120 ألف جنيه والثالث 90 ألف جنيه، والمستوى الثالث يكون تحت سن 12 سنة مخصص 120 ألف جنيه للمتسابق الأول و80 ألف جنيه للمتسابق الثانى و70 ألف جنيه للمتسابق الثالث، لافتا الى إن الوزارة تتيح للمستوى الأول أن يصل السن لـ40 سنة من خريجى العلوم الشرعية والعربية حتى لو كان أستاذا من جامعة حكومية معتمدة .