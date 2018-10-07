عضو زراعة النواب يكشف 3 مطالب للصيادين بقانون الصيد الجديد

استعرض النائب محمد برديس، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عدد من مطالب الصيادين بقانون الصيد الجديد وعلى رأسها إنشاء صندوق لرعابة الصيادين ضد الحوادث والمرض والشيخوخة "الصيادين ليس لهم تعويض أو معاش، نظرا كونهم غير خاضعين لقانون التأمين الاجتماعى".



وتابع برديس في تصريحات له، أن الصيادين طالبوا أيضا بعمل محمية طبيعة لحماية الثروة السمكية كما هو منصوص عليه فى المادة 45 من الدستور، فعدم وجود تلك المحمية، يُضعف من حجم الصيد و يؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد القومى، فضلًا عن حدوث خلل فى دخول الأسر العاملة فى الصيد.



كما طالب الصيادين بإلغاء عقوبة وقف عمل مراكب الصيد طالما لا تتعلق التهمة بالأمن القومى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعي جميع هذه المطالب عند مناقشة القانون.