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حوادث

حبس ربة منزل وشقيقها لاتهامهما بحرق زوجها بأسيوط

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:44 م
ربة منزل - ارشيفيه
ربة منزل - ارشيفيه
إيهاب عمر
أمر المستشار المستشار علاء طلعت مدير النيابة بحبس ربة منزل وشقيقتيها وسائق 4 أيام على ذمة القضية بتهمة القتل العمد لزوج الاولى والقيام بإحراق جثته لاخفاء معالم الجريمة وإلقائها بأحد المصارف الزراعية، وقد قام المتهمون بتمثل الجريمة امام المستشار اسماعيل مهنى وكيل نيابة القوصية بعد اعترافهم بارتكابها لخلافات مالية بين السائق والزوج.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد تلقي العميد أسامة عبدالحفيظ مأمور قسم شرطة القوصية بلاغا من ربة منزل بتغيب ابنها عامل، 27 سنة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن قيام كل من "رمضان ع.ز" - سن37 – سائق ، وزوجة المتغيب "كريمان ق.م" سن35 - ربة منزل ، و شقيقتيها (فايزة - سن 45 ، أمال - سن 50 - ربتى منزل) وجميعهم مقيمون ببندر القوصية، بقتل المُتغيب وتخلصهم من جثته لوجود خلافات مالية بين السائق والمجنى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم بتحريات المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا قيام المجنى عليه بالنصب على السائق والتحصل منه على مبالغ مالية وعقب خروج المجنى عليه من السجن " فى قضايا شيكات" طالبه برد المبالغ إلا أنه تنصل منه فاتفق مع زوجته على استدراجه لشقة مستأجرة ببندر القوصية، وعقب حضوره تعدى عليه السائق بقطعة حديدية فأودى بحياته ثم وضعه بمساعدة زوجته داخل جوال ونقله باستخدام مركبة "توك توك" لمسكن شقيقتيها اللتين قامتا بنقله للأرض الزراعية الخاصة به وتولت المدعوة "فايزة" إحراق الجثة والتخلص من بقاياها بإلقائها بمصرف مجاور وبالانتقال لمكان إلقاء الجثة تم العثور على عظام آدمية عليها آثار حروق يُرجح أن تكون لجثة المجنى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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