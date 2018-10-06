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فن

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: محمد صبحى
عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي ندوة لتكريم المخرج أحمد يحيى على مجمل أعماله الفنية بحضور عدد الفنانين والنقاد والصحفيين، تحدث فيها المخرج الكبير عن أعماله الفنية الكبيرة ومشواره وتاريخه الفني.

وأقيمت الندوة على هامش فعاليات الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تختتم فعالياته يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري.

حضر الندوة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والفنان فاروق الفيشاوي وسامح الصريطي، وآخرون.
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور
تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

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