تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي ندوة لتكريم المخرج أحمد يحيى على مجمل أعماله الفنية بحضور عدد الفنانين والنقاد والصحفيين، تحدث فيها المخرج الكبير عن أعماله الفنية الكبيرة ومشواره وتاريخه الفني.



وأقيمت الندوة على هامش فعاليات الدورة الـ34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي تختتم فعالياته يوم الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري.



حضر الندوة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والفنان فاروق الفيشاوي وسامح الصريطي، وآخرون.