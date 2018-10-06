خالد الفقي: شراكة عالمية لتطوير صناعة السيارات في مصر

قال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن وزارة قطاع الأعمال تضع تطوير الشركات القابضة نصب أعينها مضيفا أنه من أهم آليات دعم التنمية الاقتصادية.



واكد نائب رئيس الاتحاد ، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن وزير قطاع الأعمال أشار بالبدء في الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مضيفا أن ذلك ضمن خطة الوزارة للدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية في صناعة السيارات.



وأوضح الفقي، أن وزارة قطاع الأعمال، تهدف لجعل مصر قاعدة إنتاجية لتصنيع وتصدير السيارات على أرض شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات.



