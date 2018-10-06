أحمد فؤاد سليم يكشف ثغرة أسقطت الإسرائيليين أثناء حرب أكتوبر





مضيفا ان استراتيجية إسرائيل كانت منع المصريين من عبور قناة السويس فقاموا بإنشاء ، خط بارليف، لكنهم تجاهلوا ثغرة بسيطة كانت السبب في هزيمة إسرائيل وهي قناة السويس نفسها.



وقال سليم في تصريحات لفضائية "دي ام سي " ، " المصريون استخدموا مياه قناة السويس نفسها والتى تحولت لطلقة في خط بارليف هذا الصرح العظيم، وكان بشبوري المياه هو الذخيرة التى استخدمها الجندي المصري والذي تسبب في إنهيار هذا الجبل العظيم الممدود على قناة السويس ".



وأكمل " إسرائيل تجاهلت عبقرية وعقلية الشعب المصري ولكن يشاء الله بوجود مهندس كان يعمل بالسد العالي، اقترح عليهم "شراء "البشبوري" الخاص بالمطافئ لاستخدامه في هدم خط بارليف موضحا ان ذلك الانجاز والنصر تم في خلال 6 ساعات.



واوضح أن الطيران الإسرائيلي لم يظهر إلا بعد 4 ساعات من العبور، مردفا " كم الطائرات الإسرائيلية التى تم إسقاطها أذهلت العالم أجمع.

أكد الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد المشاركين بحرب أكتوبر، إنها لم تبدأ يوم السادس وإنما في اليوم الخامس أثناء لحظة عبور جنود الصاعقة وقطع خط الإمداد الأوسط.