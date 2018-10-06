مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة أقلعت من أبو ظبي

أرسل سلاح الجو الهولندي، اليوم السبت، مقاتلتين من طراز "إف 16" لمرافقة طائرة ركاب خلال رحلتها من أبو ظبي إلى أمستردام، بعدما افتعل أحد ركاب الطائرة شجارًا على متنها.



وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو الهولندي، جوانا هلموندز، إن "مواطن أمريكي يبلغ من العمر 29 عاما تصرف بشكل عدائي بعدما طلب منه أحد أفراد الطاقم العودة إلى مقعده"، ما تسبب في اندلاع شجار إلا أن طاقم الطائرة والركاب تمكنوا من السيطرة على الأمريكي.



وأضافت أن عددا من الركاب أصيب بجروح طفيفة، اثنان منهما أصيبا بكدمات في عينيهما، وأوضح سلاح الجو الهولندي، أنه لا يتم إرسال المقاتلات الهولندية المجهزة بصواريخ إلا في حالات استثنائية جدا.



وأوقفت الشرطة الرجل الذي تسبب بالشجار، وأرسل إلى مركز للأمراض النفسية للكشف عليه، وذكرت السلطات أن الشجار وقع فوق ألمانيا قبل نحو نصف الساعة من موعد هبوط الطائرة.