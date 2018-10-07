قانون الصيد في شباك البرلمان.. العقوبات تصل إلى 7 سنوات حبس و10 ملايين جنيه غرامة.. إلزام المراكب بتركيب GPS.. ومطالب بإنشاء صندوق لرعاية الصيادين

زراعة البرلمان:

الحكومة وراء تأخير إقرار قانون الصيد الجديد

إنشاء مركز للاتصال البحرى لتأمين حركة المراكب

3 مطالب للصيادين بقانون الصيد الجديد





تستعد لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة مشروع قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزراع السمكية والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وذلك بعد إعادته للحكومة لضبط الصياغة ومراعاة ملاحظات الصيادين؛ التي سنتعرف عليها في سياق التقرير التالي..في البداية قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصيد من أبرز أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي بعد تأخر حسمه في الدور الماضي، مرجعا سبب التأخير إلى غياب ممثلي الحكومة عن مناقشة ملاحظات القانون باللجنة.وأوضح الحصري في تصريحات خاصة، أن اللجنة أعادت القانون للحكومة مرة آخرى وذلك لضبط الصياغة، ومن المقرر إرساله خلال دور الانعقاد الحالي لاستئناف مناقشته بعقد حوار مجتمعي مع ممثلي الثروة السمكية وممثلي شعبة الصيادين، فضلا عن حضور ممثلي الحكومة وجميع المعنيين بقطاع الصيد.وأشار وكيل زراعة البرلمان، إلى أن اللجنة اضطرت إلى إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، حيث اتضح خلال المناقشة أن هيئة الثروة السمكية لم تحضر أثناء إعداد القانون ولهذا لابد من إعادته لضبط الصياغة والتوصل لحل لبعض الاختلافات الواردة بمذكرة تقدم بها ممثل الثروة السمكية، على أن يتم حضور الهيئة بشكل رسمى للوقوف على ملاحظاتهم على مشروع القانون المنوط بهم.بدوره استعرض النائب رائف تمراز، نظيره باللجنة، أبرز بنود مشروع قانون الصيد الجديد، موضحا أن القانون يهدف إلى تنظيم الصيد في المياه المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، وضوابط الصيد ومواعيده ومواصفات مراكب الصيد، وطريقة إصدار رخص الصيد الحر، بالإضافة إلى تنظيم الصيد في النيل والبحيرات والمزارع السمكية.وأضاف تمراز في تصريحات خاصة، أنه وفقا للقانون سيتم إنشاء مركز للاتصال البحرى، تكون وظيفته متابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، فضلا عن تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، مشيرا إلى أن القانون وضع عقوبات بالحبس والغرامة لمخالفات الصيد والتعدي على المياه، تبدأ من الحبس 6 أشهر حتى 7 سنوات وغرامة 10 آلاف حتى 10 ملايين جنيه بحسب نوع المخالفة.كما جرّم القانون –وفقا لتصريحات النائب- إنشاء جزر أو جسور أو سدود بالبحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية التى تحددها الدولة وبموافقة مجلس الوزراء، وحظر على أى جهة أو هيئة أو وحدة محلية تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا لتنفيذ أحد المشروعات القومية، بالإضافة إلى إلزام المراكب بتركيب "GPS" ومراعاة اشتراطات الأمن.فيما استعرض النائب محمد برديس، عضو اللجنة، مطالب الصيادين بالقانون الجديد وعلى رأسها إنشاء صندوق لرعابة الصيادين ضد الحوادث والمرض والشيخوخة "الصيادين ليس لهم تعويض أو معاش، نظرا كونهم غير خاضعين لقانون التأمين الاجتماعى".وتابع برديس في تصريحات له، أن الصيادين طالبوا أيضا بعمل محمية طبيعة لحماية الثروة السمكية كما هو منصوص عليه فى المادة 45 من الدستور، فعدم وجود تلك المحمية، يُضعف من حجم الصيد و يؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد القومى، فضلًا عن حدوث خلل فى دخول الأسر العاملة فى الصيد.كما طالب الصيادين بإلغاء عقوبة وقف عمل مراكب الصيد طالما لا تتعلق التهمة بالأمن القومى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، مشيرا إلى أن اللجنة ستراعي جميع هذه المطالب عند مناقشة القانون.