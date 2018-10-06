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برلمان

عضو سياحة النواب يطالب بتدشين برامج توعية للتعامل مع السائحين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:03 م
سائحين
سائحين
القسم السياسي
قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن مصر تعمل جاهدة على إنعاش السياحة، وذلك بعد مرورها بفترة سيئة، انقطع فيها السياح عن مصر، بسبب سوء الأحوال الأمنية.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أن وزير الآثار خالد العنانى يبذل جهودًا كبيرة في هذا الشأن، منها تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومتحف الموازييك والذي تم تخصيص 240 مليون جنيه له، وتخصيص 61 مليون جنيه لمقابر كوم الشقافة، وافتتاح منطقة هضبة الإهرامات والتي سوف تكون من أفضل الأماكن السياحية بالعالم.

وأكد علي أهمية عمل برامج توعية توضح كيفية التعامل معهم وعدم مضايقتهم واعتبارهم فريسة يتم استغلالها، مشيرًا إلى أن هناك جهودا لتنظيف الأماكن السياحية وجعلها خالية من القمامة.

جاء ذلك بعد وضع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار خطة لدعم وتطوير السياحة فى مصر ومنها مشروع تطوير وترميم مدينة شالى الأثرية بواحة سيوة والحفاظ عليها، حيث تم إنشاؤها فى 1203 ميلادية.

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