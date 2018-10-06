أحمد موسى: أكثر من 80 ألف مقاتل عبروا قناة السويس في 6 أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه فخور بالقوات المسلحة التي تحمي المصريين على مر التاريخ.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « أكثر من 80 ألف مقاتل عبروا قناة السويس في 6 أكتوبر، حيث تم تدمير خط بارليف وكافة التحصينات الإسرائيلية، فضلا عن 200 طائرة وجهت ضرباتها ضد القوات الإسرائيلية»، معلقًا «نصر أكتوبر تحقق بفضل قرار الرئيس السادات وقوة قواتنا المسلحة».



وأكد موسى أن حرب أكتوبر أصبحت ملحمة حقيقية عبر التاريخ.