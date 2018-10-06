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إعلامي جريء يعود للشاشة من جديد عبر قناة الحياة قريبا.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:07 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أذاعت شبكة قنوات الحياة برومو مليئا بالغموض حول برنامج حواري جديد لإعلامي شهير ضمن خطة القناة الجديدة التى اعتمدت على عدد كبير من التعاقدات مع أشهر النجوم على أصعدة مختلفة.

وطرحت قناة الحياة برومو بعنوان: "انتظرونا المذيع الأكثر جراءة على الشاشات العربية.. يعود إليكم قريبا وحصريا على شاشة الحياة"، ولم يظهر البرومو وجه الإعلامى.

يذكر أن تامر مرسى رئيس مجلس إدارة شركة "إعلام المصريين"، استطاع تصدر خريطة الإعلام الجديدة عن جدارة، من خلال التعاقد مع مجموعة متميزة من الإعلاميين والفنانين فى شبكة قنوات أون ON وقنوات الحياة، حيث تعاقدت "إعلام المصريين" مع شيرين حمدى وشريف منير وخلود زهران وأمير كرارة ووائل الإبراشى لتقديم برامج على قناة "ON E" بجانب حسن المستكاوى فى قناة "اون سبورت"، وفيما يخص قنوات الحياة فتم التعاقد مع مصطفى عاطف وهشام عباس وأشرف عبد الباقى وريهام سعيد وتوفيق عكاشة، وخالد أبو بكر، وشريف مدكور وخالد أبو بكر ولبنى عسل.

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