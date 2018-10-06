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منوعات

موقف محرج لمراسلة تلفزيونية على الهواء.. والمذيع يدخل فى نوبة ضحك.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:02 م
صدى البلد
أحمد شريف
دخل مقدم برنامج "جود مرنج بريطانيا" في نوبة هستيرية من الضحك بعد انزلاق زميلته أمام الكاميرات في موقف ساخر كاد أن يفسد الحلقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت المذيعة بالفيندر سيدو انزلقت أمام الشاشة بعد أن انلفت حذائها حينما شقت طريقها إلى الاستوديو ، أول أمس.

ودفعت اللقطات الساخرة التي أعيد عرضها في صباح أمس، المذيعان كيت جارواي، وبن شيبارد إلى حالة من الضحك الهستيري

ولم يتمكن مذيع البرنامج البريطاني ريتشارد أرنولد من التوقف عن الضحك، عندما ظهرت اللقطات المصورة ، والتي تظهر المراسلة ميدلاندز وهي تنزلق أمام الكاميرا قبل لحظات من البث المباشر.

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