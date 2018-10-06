الأردن يحرز ذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج

أحرزت لاعبة المنتخب الأردني للشطرنج بشرى الشعيبي، الميدالية الذهبية في بطولة أولمبياد الشطرنج العالمي والتي اختتمت اليوم السبت في مدينة باتومي الجورجية بمشاركة 184 دولة.



وذكرت اللجنة الأولمبية الأردنية، أن الشعيبي تمكنت من إحراز الميدالية الذهبية بعد تحقيقها العلامة الكاملة بثمانية نقاط من ثماني انتصارات متتالية ، في حين حلت الروسية أولجا جيريا بالمركز الثاني والأمريكية جينيفر يو بالمركز الثالث.



وعبرت اللاعبة الأردنية عن سعادتها بهذا الانجاز التاريخي للعبة الشطرنج الأردنية.



وبحسب اللجنة، تعتبر هذه الميدالية هي الذهبية الأولى التي يحققها الأردن في أولمبياد الشطرنج العالمي والذي يستقطب أبطال العالم بالرياضة من جميع أنحاء العالم ، حيث سبق وأن أحرز المدرب الأردني سامي السفاريني الميدالية الفضية في عام 2016.

