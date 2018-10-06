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تعليم

معرض فني بنوعية عين شمس احتفالا بانتصارات أكتوبر .. الاثنين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تشارك كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، في الاحتفال بمرور 45 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، والمقامة تحت عنوان " ذاكرة أكتوبر"، تحت إشراف اللواء أركان حرب ممدوح جودة على نائب رئيس هيئة البحوث العسكرية.

وأكدت الدكتورة أمانى حنفي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن مشاركة الطلاب في الاحتفال تتنوع ما بين حفل موسيقي، ومعرض للوحات الفنية، وذلك يوم الاثنين الموافق ٨ أكتوبر الجارى، بمشاركة طلاب من مختلف فرق الكلية.

ويأتى تدريب ومشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتورة أمانى حنفى عميدة كلية التربية النوعية، والدكتور أسامة السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سالى شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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