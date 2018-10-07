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برلمان

بعد اتفاقه مع رئيس الحي.. حاتم باشات: الأميرية نظيفة يوم الإثنين

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
للواء حاتم باشات
للواء حاتم باشات
أمينة الدسوقى
اتفق اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون، مع اللواء هشام السعدي رئيس حي الأميرية علي البدء في تفعيل مبادرة الأميرية نظيفة التي تقام برعاية النائب لرفع أكوام القمامة وتقليم الأشجار والإنارة في شوارع الأميرية.

وأوضح باشات أنه طبقا للاتفاق ستبدأ الحملة رسميا، يوم الإثنين المقبل الساعة التاسعة صباحا وتكون الحملة يومي الأثنين والخميس من كل اسبوع لمدة شهر كامل من أجل الإنتهاء من تجميل حي الأميرية.

وأكد نائب المصريين الأحرار، أنه تقدم بالمبادرة في إطار اهتمام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة الانتهاء من مشاكل النظافة وإيجاد حلول سريعة لها.

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