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برلمان

نائب المرج: نحتاج استعادة روح انتصارات أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:43 ص
انتصار اكتوبر
انتصار اكتوبر
أمينة الدسوقى
قال أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، إن الاحتفال بالذكري الـ45 لانتصار حرب أكتوبر 1973 يدعونا إلى اهمية استعادة روح النصر لدي عموم المصريين.

ووجه نائب المصريين الأحرار التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكري أنتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف، أن المعركة التي أستعادت الارض والروح معركة العزة والكرامة، سطرت بحروف من نور في تاريخ العسكرية المصرية وجعلت العالم ينبهر بالجيش المصري في 1973 .

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