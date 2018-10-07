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ننشر توصيات الدورة الثانية للمؤتمر العربي لأمن المعلومات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:35 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى
استقبلت القاهرة مؤخرا الدورة الثانية للمؤتمر العربى لامن المعلومات، الذي طرح خلال يومين كاملين مجموعة من القضايا الراهنة الخاصة بالأمن السيبراني كالتشريعات التي تنظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما الجوانب القانونية المحفزة على تطبيق معايير الأمن السيبراني وتأمين المعلومات.

وناقش المشاركون ضرورة دراسة الأليات القانونية اللازمة لتطبيق تكنولوجيات سلاسل الكتلة Block chain والحوسبة السحابية Cloud Computing وغيرها من التكنولوجيات الحديثة.

واهتم هذا المؤتمر بالشباب كركيزة أساسية في بناء حائط صد قوي ضد محاولات الانتهاكات المستمرة ٫ وذلك من خلال مشاركة العديد من الباحثين الشباب فضلا عن مشاركة عديد من الشباب في مسابقةArab security Cyber wargames Championship التي عقدها المؤتمر في هذه الدورة وايضا تم تنظيم جائزة Egypt CISO of The Year Award 2018 بهدف دعم وتشجيع خبراء ومديري أمن المعلومات أملًا في التطوير المستمر في هذا المجال وتم التحكيم من قبل لجنة من الخبراء الدوليين

وأنتهي المؤتمر بعد هذا المارثون البحثي الي التوصيات التالية:

. قرر المؤتمر تبني مجموعة الشباب المشاركين في مسابقات هذه الدورة ليكونوا نواة لقاعدة تأسيسية لبناء الكوادر في تخصص الأمن السيبراني

. الدعوة الي إنشاء محكمة معلوماتية لسرعة البت في الجرائم المعلوماتية وكل ما يتعلق بأمن المعلومات ونظم الحاسبات والتجارة الإلكترونية.

. الدعوة الي توحيد القوانين الخاصة للأمن السيبراني في منطقة الشرق الاوسط تحت مظلة استراتيجية واحدة تهدف الي حماية الامن السيبراني ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية وهو ما بادرت به الدولة المصرية.

. دعوة الحكومات العربية لعمل دراسة للقوانين المعلوماتية في الوطن العربي ووضع تصور لأليات التعاون في مجال الجريمة المعلوماتية وتأمين المعلومات بما يناسب القوانين الخاصة لكل بلد على ان يكون هذا التوجه تحت مظلة جامعة الدول العربية.

. دعوة الجامعات العربية لأنشاء قسم للأمن السيبراني في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم يتبني تأهيل الشباب في مرحلتين البكالوريوس والدراسات العليا ليكونوا قادرين على حماية أمن المعلومات في مصر والمنطقة العربية.

. الدعوة الي مبادرة البرنامج القومي الإقليمي للتدريب المتخصص في المجالات المختلفة لأمن المعلومات ويشمل هذا البرنامج دورات توعية على مستوي الإدارات العليا وصناع القرار.

. تبني مسابقات محاكاة أساليب الأختراق والدفاع السيبرانيعلى المستوي الوطني للأكتشاف المبكر للكوادر المتميزة للعمل في هذا المجال وتوفير البيئة المناسبة لدعمهم ورعايتهم.

. أعداد مبادرة لتدريب الشباب المشارك في مسابقات المؤتمر من خلال أعداد معسكر لهم يحاضرهم فيها مجموعة من الخبراء في مجال الأمن السيبراني بدعم المجلس الأعلى للأمن السيبراني.

. دعوة النماذج المتفردة من شباب الوطن العربي لعرض نماذجهم المتميزة لاسيما شباب الجامعات واعداد فيلم وثائقي عن أنجازهم يحمل عنوان we innovate people تحت رعاية هذا المؤتمر وعرضه في دورته الثالثة.

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