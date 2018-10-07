المصريين الأحرار بالإسكندرية يتبنى قضية صيادي بحيرة مريوط

تابع حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية المشاكل التي تواجه صيادين بحيرة مريوط لإيجاد حلول لها.



وأجرى الحزب مساعد أمين تنظيم الحزب ووفد معه معايشة بحرية مع الصيادين للوقوف على المشاكل والمعوقات؛ بحضور نقيب الصيادين بالإسكندرية عصام داود، وأمين عام النقابة الاسبق محمد الفار.



وقال محمد قاسم مساعد أمين التنظيم بالحزب بالإسكندرية ، إن مشاكل الصيادين تتلخص في تطييق البروتوكول المبرم ما بين هيئه الثروة السمكية و وزاره الري حيث كان من المفترض حسب الاتفاق يجري عمليات تطهير شاملة للبحيرة من خلال شركه الكراكات المصريه وزيادة منسوب المياه من خلال وزارة الموارد المائية ولم يحقق بنود البروتوكول حتي الآن، موضحا أن عدم تنفيذ عملية التطهير له بالغ الأثر على سوء الحالة الإجتماعية والاقتصاديه للصيادين التي أثرت على عملهم بالبحيرة.



وناشد "قاسم" المسئولين بضرورة التدخل الفوري لحل هذه الأزمة حيث أنها تخص قطاع عريض من المواطنين بجميع أنحاء مصر، مشددا أن المشكله لا تخص الصيادين فقط ولكن تخص المستهلكين أيضا وجميع العاملين في المهن المتعلقه بالصيد والتحميل والنقل والتجارة.



ولفت مساعد أمين تنظيم المصريين الأحرار إلى سرعة التدخل لتطبيق بنود البروتوكول المبرم لانقاذ الصيادين وأسرهم وعودة حركه الصيد الي طبيعتها مره اخرى ببحيره مريوط لكي يتسنى لهم العيش بكرامه ويتمكنوا من الحصول على لقمه العيش.



وقال المهندس مايكل نبيل أمين التنظيم بالإسكندرية، إن الحزب سيتنبي هذه القضيه الهامه والتي تمس قطاع عريض من الشعب المصري ولن نتهاون فى الوقوف بجانب هؤلاء الصيادين حتى يتم حل هذه المشكله.