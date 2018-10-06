مقاتلات أمريكية تشارك بمناورات في أوكرانيا

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن السفارة الأمريكية لدى أوكرانيا إعلانها وصول مقاتلات أمريكية إلى أوكرانيا للمشاركة في مناورات "كلير سكاي 2018.



وقالت السفارة في بيان على "تويتر": "مقاتلات سلاح الجو الأمريكي، أف-15 سي، ولوكهيد مارتن سي-130 جيه سوبر هركيوليز، وصلوا إلى أوكرانيا للمشاركة في مناورات "كلير سكاي 2018، الهدف من هذه المناورات هو تعزيز السلام والأمن".



وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس الماضي أنه سيتم إجراء مناورات في البلاد من 8 إلى 19 أكتوبر في إقليم خملنيتسكي و فينيتسيا بمشاركة الدول الغربية.