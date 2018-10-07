ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعاون جديد بين جامعة القاهرة والري لتدريب الأفارقة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:18 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية عن فتح باب الترشيح للباحثين الأفارقة المتخصصين في المياه والصرف الصحي للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده الوزارة تحت شعار أسبوع القاهرة للمياه.

ويعقد المؤتمر فى الفترة ما بين الرابع عشر من أكتوبر الجارى و حتى الثامن عشر من الشهر ذاته شريطة أن يكون الباحث المتقدم في مرحلة الدراسات العليا وتخصصه مرتبط بالمياه والصرف الصحي.

يذكر أن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة، أجرى فى وقت سابق مجموعة من الدورات التدريبية مثل دورة إدارة الأزمات والكوارث، و دورة مهارات الاتصال الفعال، و دورة إدارة الوقت والاجتماعات.

ترشيحاتنا

بشرى سارة تنعش خزينة الزمالك بعد الفوز بالسوبر المصري السعودي

شهود عيان: طفل المترو المنتحر كان بيتكلم في التليفون ورمى نفسه أمام القطار

الملك سلمان مقاتلا في حرب الوديعة.. صورة نادرة

فنان أمريكي يتحول إلى أضحوكة للجماهير .. فيديو

الرجاء البيضاوي يوقف هدافه لسوء السلوك

الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو

قرقاش: استغلال قطر تصريحات ترامب ضد السعودية دليل على غياب الحكمة

الجارالله: لهذه الأسباب مصر على الطريق الصحيح

الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

سؤال أغضب ميلانيا ترامب خلال وجودها في مصر

طارق سليمان: رحلت عن الأهلي ونجلي مازال في الفريق الأول

من أمام الأهرامات.. ميلانيا تعلن دعمها لمرشح ترامب للمحكمة العليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟