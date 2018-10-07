تعاون جديد بين جامعة القاهرة والري لتدريب الأفارقة

أعلن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية عن فتح باب الترشيح للباحثين الأفارقة المتخصصين في المياه والصرف الصحي للمشاركة في المؤتمر الذي تعقده الوزارة تحت شعار أسبوع القاهرة للمياه.



ويعقد المؤتمر فى الفترة ما بين الرابع عشر من أكتوبر الجارى و حتى الثامن عشر من الشهر ذاته شريطة أن يكون الباحث المتقدم في مرحلة الدراسات العليا وتخصصه مرتبط بالمياه والصرف الصحي.



يذكر أن مكتب رعاية شئون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة، أجرى فى وقت سابق مجموعة من الدورات التدريبية مثل دورة إدارة الأزمات والكوارث، و دورة مهارات الاتصال الفعال، و دورة إدارة الوقت والاجتماعات.